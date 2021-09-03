Дубилет пошел в суд, чтобы МВД удалило объявление о его розыске

Бывший председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет обратился в Окружной административный суд города Киева с иском, в котором просит обязать Министерство внутренних дел удалить с официального сайта информацию о его розыске.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Укринформ.

«Суд открыл производство по данному административному делу, которое будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без вызова участников дела и проведения судебного заседания», - говорится в сообщении.

Как отмечается, ОАСК также постановил привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, которое не заявляет самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика, Национальное антикоррупционное бюро.

По информации ОАСК, истец требует признать противоправными действия МВД в лице Департамента информатизации относительно внесения сведений о его розыске Национальным антикоррупционным бюро в персонально-справочный учет Единой информационной системы МВД. Он также требует обязать ответчика удалить информацию о нем, размещенную на сайте МВД во вкладке «Розыскные учеты МВД», разделе «Лица, скрывающиеся от органов власти».

Как сообщал Укринформ, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 20 июля частично удовлетворила жалобу адвокатов бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета и отменила его заочный арест.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой об объявлении в розыск Дубилета, который сейчас скрывается за рубежом.

Дубилета подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн ПриватБанка перед его национализацией в конце 2016 года.

По версии следствия, экс-председатель правления ПриватБанка в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агрокомпаний по ранее выданным аккредитивам за счет средств ПриватБанка, которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.

В НАБУ считают, что должностные лица ПриватБанка подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы потом скрыть это преступление.

Также в конце февраля экс-председателю правления ПриватБанка Дубилету, бывшему заместителю председателя правления банка Владимиру Яценко и бывшей руководительнице одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. Портфель нерабочих кредитов ПриватБанка, который связывают с предыдущими владельцами, на 31 декабря 2018 года оценивался в 212,795 млрд грн.