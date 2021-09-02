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Скандальный экс-руководитель Одесской таможни получил новую должность
17:31 02.09.2021 |
Бывший и.о. начальника Одесской таможни Денис Пудрик, которого уволили через 2 месяца после назначения "из-за отрицательных результатов работы таможни", стал новым руководителем Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.
Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.
"Заместитель лавы Одесской областной государственной администрации Олег Муратов представил трудовому коллективу нового начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области - Дениса Валерьевича Пудрика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Пудрик был назначен на эту должность приказом Госпродпотребслужбы от 26 августа 2021 года.
Напомним:
Государственная таможенная служба 21 октября 2020 ода уволила и.о. начальника Одесской таможни Дениса Пудрика из-за отрицательных результатов работы таможни в течение 2 месяцев, на эту должность Пудрика назначили 21 августа.
Глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили раскритиковал назначение на должность исполняющего обязанности главы Одесской таможни Дениса Пудрика, чиновника времен президентства Виктора Януковича.
Ранее Пудрик работал руководителем таможенных органов в Черниговской, Бердичевской, Львовской, Луганской и Крымской таможнях. Кроме того, был заместителем и первым заместителем также в Донецкой, Мариупольской, Восточной, Кировоградской таможнях.
Он возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича, за что подпадал под критерии очистки власти. За это его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни.
В марте 2020 года Пудрик получил решение суда о восстановлении в должности и компенсацию от государства в размере 677 тысяч гривень.
С 2019 года до нынешнего назначения был и. о. проректора Государственной академии фискальной службы.
По словам журналиста Юрия Бутусова, Пудрик женат на дочке Сергея Куницына - экс-народного депутата от Блока Петра Порошенко. В марте 2020 года Куницын возглавил Консультативный совет по делам ветеранов при Офисе президента.
Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что с точки зрения профессиональных качеств вопросов к Денису Пудрику (он возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича, за что подпадал под критерии очистки власти), которого назначили руководителем Одесской таможни, до его назначения не было.
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