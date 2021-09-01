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Налоговая милиция арестовала недвижимость лидера партии «5.10» Балашова на 200 млн грн
17:11 01.09.2021 |
Государственная фискальная служба (ГФС) обеспечила наложение ареста районными судом Киева по делу об уклонении налогов на 18 объектов недвижимости, стоимостью 200 млн грн, экс-народного депутата и лидера партии "5.10" Геннадия Балашова. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
"Установлено, что гражданин Украины в течение 2018-2019 годов, находясь на территории Киева, умышленно уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора на общую сумму более 9,6 млн грн путем продажи недвижимого имущества другим лицам по заниженной стоимости", - говорится в сообщении.
Геннадий Балашов обнародовал в Facebook подробности дела, уточнив, что речь идет о продаже им как физическим лицом в 2018 году квартиры в клубном доме New York в Печерском районе Киева.
По его словам, в 2018 году была продана квартира, через нотариуса, ее оценивал лицензионный оценщик, сделку разрешило Госкомимущества. Нотариус оформил сделку после уплаты всех налогов.
Согласно опубликованным Балашовым материалам, в 2012 году он приобрел жилой дом 1965 года постройки и земельный участок под ним. После этого в 2013 году старый дом был снесен и на его месте началось строительство многоэтажного здания New York площадью 1640,4 кв. м.
После завершения строительства собственность на весь дом была оформлена на Балашова. Затем в 2018 году он начал продавать квартиры в новом доме.
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