Байден перенес встречу с Зеленским

Белый дом повторно отложил запланированные переговоры президентов Украины и США.

Эту информацию в Белом доме подтвердили "Голосу Америки". Также ее подтверджают два источника ЕП в Киеве

Сейчас предполагается, что встреча президентов состоится 1 сентября вместо запланированной до сих пор дать 31 августа. Причины переноса официально не уточняются, однако известно, что именно 31 августа истекает срок вывода американских войск из Афганистана, учитывая развитие событий в этом государстве, несет риски для американской администрации. Именно это стало причиной переноса, с которым Киев согласился.

Стоит заметить, что это уже второй перенос этой встречи за последнее время. 10 дней назад в Вашингтоне сообщили о переносе встречи Байдена с Зеленским с 30 на 31 августа. На днях у Байдена подтвердили, что, несмотря на события в Афганистане, планы по поводу встречи 31 августа остаются неизменными.

Перенос встречи в Белом доме в момент создает дополнительные проблемы для визита Зеленского. В частности, на 1 сентября у него уже были назначены встречи с представителями айти-индустрии в Калифорнии, поэтому их не удастся провести в запланированные сроки.

Пока неизвестно, как повлияет это сообщение на планы визита.