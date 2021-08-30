Финансовые новости
- |
- 30.08.21
- |
- 09:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Байден перенес встречу с Зеленским
Белый дом повторно отложил запланированные переговоры президентов Украины и США.
Эту информацию в Белом доме подтвердили "Голосу Америки". Также ее подтверджают два источника ЕП в Киеве
Сейчас предполагается, что встреча президентов состоится 1 сентября вместо запланированной до сих пор дать 31 августа. Причины переноса официально не уточняются, однако известно, что именно 31 августа истекает срок вывода американских войск из Афганистана, учитывая развитие событий в этом государстве, несет риски для американской администрации. Именно это стало причиной переноса, с которым Киев согласился.
Стоит заметить, что это уже второй перенос этой встречи за последнее время. 10 дней назад в Вашингтоне сообщили о переносе встречи Байдена с Зеленским с 30 на 31 августа. На днях у Байдена подтвердили, что, несмотря на события в Афганистане, планы по поводу встречи 31 августа остаются неизменными.
Перенос встречи в Белом доме в момент создает дополнительные проблемы для визита Зеленского. В частности, на 1 сентября у него уже были назначены встречи с представителями айти-индустрии в Калифорнии, поэтому их не удастся провести в запланированные сроки.
Пока неизвестно, как повлияет это сообщение на планы визита.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Тревожное молчание Зеленского: Зачем Кремль активизировал боевые действия на Донбассе
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. В Украине наконец-то появятся кибервойска
|«Слишком свободные люди». Из-за чего у Зеленского ждут бунта в армии
|Коломойский устроил Зеленскому теплую ванну на «плюсах»
|Зеленский считает, что инвестпривлекательность Украины упала из-за антирекламы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Международный турнир по сквошу «Zenit Black Sea Open 2021» примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран
В РУБРИКЕ
|Тревожное молчание Зеленского: Зачем Кремль активизировал боевые действия на Донбассе
|Байден перенес встречу с Зеленским
|Позитив недели. В Украине наконец-то появятся кибервойска
|Байден поручил выделить Украине военную помощь в размере до 60 млн долларов
|«Слишком свободные люди». Из-за чего у Зеленского ждут бунта в армии
|Офис генпрокурора просит суд арестовать Рудьковского в связи с нарушением условий при выезде за границу
Это интересно
|Хакеры смогли обойти защиту украинских мобильных операторов, – СБУ
|Google заплатит Apple $15 млрд. за сохранение статуса
|Число пользователей интернета SpaceX Starlink достигло 100 000 абонентов
|Южная Корея отменяет «комендантский час» для юных геймеров
|Китай хочет построить огромный космический корабль прямо на орбите Земли
|Google платит производителям смартфонов, чтобы они не использовали сторонние магазины приложений
|Сырьё для натрий-ионных аккумуляторов обходится на 30 % дешевле, чем для литиевых