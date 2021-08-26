Украине понадобится 20 лет работы для членства в ЕС - президент Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что ЕС следовало бы быть смелее в вопросе расширения, но Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

"Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. Нужно какое-то решение для Восточных партнеров: или мы предлагаем им полноценное членство, или создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции (Украины, Молдовы, Грузии. - Ред.)", - отметила Керсти Кальюлайд.





Президент отметила, что сама является сторонником просто расширения, но это займет очень много времени.

"Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС!" - подчеркнула Кальюлайд.

По её словам, Украине, Молдове и Грузии возможно помог бы на евроинтеграционном пути некий промежуточный этап, а экономики стран уже сейчас интегрируются с экономикой ЕС.

"Мы готовы помогать этим изменениям, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа", - подчеркнула президент Эстонии.

Полная версия интервью - уже скоро на сайте "Европейской правды".