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Вступление в ЕС поддерживают 64% украинцев, в НАТО – 54%
13:31 19.08.2021 |
Доминирующим внешнеполитическим вектором в Украине европейская и евроатлантическая интеграция.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" "Поколение независимости: ценности и мотивации", передает "Европейская правда".
"Во всех вопросах, касающихся взглядов относительно будущего Украины на международной арене, не менее половины опрошенных подтвердили свои прозападные стремления", - отмечают авторы исследования.
Так, за вступление в ЕС выступают 64%, в НАТО - 54%.
Больше всего тех, кто поддерживает европейское будущее Украины, среди молодых (16-24 года): 66% за вступление в НАТО, 75% за вступление в ЕС. Но и в старших категориях не менее половины респондентов выступили за движение Украины в западном направлении.
Вопрос вступления в Евросоюз хотя и имеет региональные различия (поддержка уменьшается в направлении с запада на восток), но не так критично "разделяет" общество, как вопрос вступления в НАТО.
В целом среди молодых, в отличие от старших, прослеживается тенденция к консолидации вокруг проевропейской идеи Украины. Даже на Востоке, где большинство против вступления в ЕС, среди молодежи - большинство за (58%).
Вместе с тем социологи отмечают среди опрошенных сильный запрос на равноудаленность от Запада и России - такой вариант выбрали 35%. Среди противников вступления в ЕС лишь четверть высказываются за движение в направлении России. Другие - за самостоятельное развитие. В возрастном разрезе крупнейшими сторонниками равноудаленности есть среднее поколение (25-50 лет).
Опрос проводился с 20 июля по 9 августа 2021 года среди 20 000 респондентов.
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