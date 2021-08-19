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Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа
11:03 19.08.2021 |
События в Афганистане не изменили план подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в США, однако в связи с расширением программы визита его встреча с президентом Джо Байденом состоится 31, а не 30 августа, как сообщалось ранее.
Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
"По состоянию на сейчас у нас нет никаких индикаторов того, что события в Афганистане каким-то образом негативно влияют на подготовку и осуществление визита президента Украины в США. Президент Владимир Зеленский начнет визит в Вашингтон 30 августа по приглашению президента США Джо Байдена", - сказал он.
По словам министра, повестка дня визита будет предусматривать ряд мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния.
"В связи с расширением программы визита встреча президентов Зеленского и Байдена состоится 31 августа. Мы договорились о переносе на один день из-за того, что формат встречи был расширен и будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу с глазу на глаз", - заявил Кулеба.
По его словам, таких договоренностей удалось достичь во время его последней поездки в США вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком.
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