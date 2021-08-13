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Меркель встретится с Путиным перед визитом в Киев
14:20 13.08.2021 |
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в скором времени отправится в Россию и Украину. Об этом официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) сообщил на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 13 августа.
По его словам, Меркель прибудет в Москву 20 августа, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. А 22 августа канцлер ФРГ посетит Украину. Оба визита - однодневные, уточнил представитель германского правительства.
Зайберт обещал сообщить детали поездок на предстоящей неделе. В то же время пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее указал, что Ангела Меркель и Владимир Зеленский обсудят вопросы безопасности и двусторонние отношения.
Последний визит в Россию в статусе канцлера ФРГ
В последний раз канцлер Германии посещала Россию в январе 2020 года. Судя по всему, предстоящий визит в РФ станет последним для Меркель на этом посту. Новый глава правительства станет известен после выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября.
Отношения Германии и России в последние месяцы осложнились. Так, в мае Генпрокуратура РФ признала "нежелательными" в стране три некоммерческие организации из ФРГ. Позднее немецкий оргкомитет форума гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог" заявил о приостановке всех двусторонних мероприятий и заседаний германо-российских рабочих групп на неопределенное время, увязав свою позицию с решением российской Генпрокуратуры.
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