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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Чаус утверждает, что сбежал, поскольку его хотели убить

15:59 10.08.2021 |

Политика

 

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус заявил в суде при рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения, что его похитили с целью убийства, потому он сбежал от своих похитителей.

В Едином реестре судебных решений появился текст определения Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), датированный 4 августа, об отводе судьи при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Чаусу.

"Подозреваемый… указал, что является потерпевшим в уголовном производстве по уголовному правонарушению, а именно похищению с целью убийства. Он указал, что убийство не реализовали, так как он сбежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины", - говорится в тексте определения ВАКС.

В документе также значится, что подозреваемый сообщил, что задержан был 3 августа, а до этого ему "были обеспечены меры защиты в связи с существованием угрозы убийства".

"Считает, что сотрудники НАБУ нарушили нормы УПК Украины, не подав ходатайство о его задержании в Высший антикоррупционный суд, а вместо этого обратились с ходатайством о применении меры пресечения. Такие обстоятельства считает свидетельством предоставления указания сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины или Специализированной антикоррупционной прокуратуры действовать определённым образом", - отмечается в документе ВАКС.

В определении суда указывается, что таким образом подозреваемый считает, что сотрудники НАБУ "нарушили порядок обращения в Высший антикоррупционный суд с ходатайством о применении меры пресечения, следственный судья должен был отказать в открытии производства по указанному ходатайству".

Из текста определения ВАКС об отказе в отводе судьи также следует, что аргументы защиты о пропущенных сроках рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения не нашли своего подтверждения. "Так, в материалах ходатайства есть протокол задержания подозреваемого от 3.08 2021 года с указанием времени – 21 час 05 минут. Утверждение адвокатов о задержании 30.07.2021 опровергается сообщением врио начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины… в котором указано о пребывании (Чауса – ИФ) в больнице и осуществлении относительно него обеспечения мер безопасности как участника уголовного производства", - говорится в документе.

Как сообщалось, ВАКС на заседании по избранию меры пресечения Чаусу, которое длилось 10 часов, поместил экс-судью под домашний круглосуточный арест с ношением электронного браслета сроком до 18 августа.

Чауса поймали на взятке в $150 тыс. 9 августа 2016 года. По данным местной прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своем огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Чаус прилетел в Кишинев на частном самолете с указанием службам аэропорта не досматривать борт и въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 года сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 года Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове, решение было окончательным и обжалованию не подлежало.

После этого 3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно, но он несколько раз выступал с видеообращениями к своей супруге в интернете, в которых заявлял, что его никто не похищал и он находится в безопасности.

30 июля стало известно, что Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники СБУ "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении. Национальное антикоррупционное бюро Украины идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул.Владимирской в Киеве.

Позже пресс-центр СБУ сообщил, что Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи сообщил, что Чаус не задержан Службой безопасности Украины, а находится под защитой ведомства.

6 августа НАБУ завершило расследование дела по обвинению Чауса во взяточничестве. В то же время, как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, уголовное производство о причастности спецслужб к исчезновению экс-судьи еще расследуется.

Помимо этого, Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту похищения бывшего судьи во время его пребывания за границей, а также незаконной переправки его через государственную границу Украины (ч.2 ст.146, ч.2 ст.332 УК Украины). По информации Офиса генпрокурора, 30 июля 2021 года бывший судья признан потерпевшим и допрошен в указанном уголовном производстве.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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