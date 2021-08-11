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За Зеленского готовы вновь проголосовать 29% украинцев, за Порошенко 16% - Центр Разумкова
13:02 10.08.2021 |
Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы больше всего голосов в первом туре президентских выборов, если бы они проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.
При этом за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко намерены проголосовать 16% определившихся респондентов.
За лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко проголосовали бы 15% определившихся, за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 11%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 6%, за остальных кандидатов по 3% или менее.
При этом в пресс-релизе отмечается, что Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко получил бы 28% голосов всех опрошенных или 61% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Порошенко ˗ 17% и 39% соответственно.
В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за Зеленского проголосовали бы 31% всех опрошенных или 68% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, а за Бойко ˗ 15% и 32% соответственно.
Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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