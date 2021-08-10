Глава ГФС, член Совета НБУ и нардеп «CH» прошли первый этап конкурса на главу БЭБ, всего к собеседованию допущено 12 кандидатов

Комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) по итогам первого этапа конкурса (тестирование) избрала из отобранных ранее 48 12 кандидатов к следующему этапу конкурса - собеседованию, которое состоится 13 августа.

Как передает корреспондент агентства, перечень кандидатов, допущенных ко второму этапу конкурса, комиссия утвердила на заседании в понедельник.

В частности, во второй этап конкурса с максимальным количеством баллов (восемь) проходит глава Государственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник. Также максимально количество баллов в ходе тестирования набрали начальник отдела детективов по выявлению неправомерной выгоды и незаконного обогащения НАБУ Анна Горбенко и государственный эксперт экспертной группы по вопросам цифровизации при Министерстве инфраструктуры Сергей Маштабей.

Помимо того во второй этап конкурса с оценкой в 7 баллов проходят член Совета Нацбанка Василий Горбаль, руководитель управления аналитики и обработки информации НАБУ Раджами Джан, бывший и.о. главы ГФС Сергей Солодченко, а также народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцик.

К конкурсу также допущены с показателем 7 баллов глава Горщиковского сельсовета и в прошлом замначальника отдела внутреннего аудита ГСЧС (2019-2020 гг.) Алексей Туровский, руководитель пятого подразделения детективов НАБУ Александр Кареев, прокурор Офиса генерального прокурора Атилла Ковчи, первый замдиректора территориального управления ГБР в Киеве Сергей Олейник, а также руководитель управления внутреннего контроля НАБУ Сергей Осипчук.

В ходе собеседования кандидаты должны будут предоставить ответы на ситуационные задания, в частности - представить свое видение миссии нового органа и принципов его работы, сформулировать шаги, которые нужно реализовать до старта работы БЭБ, предложить проект базового положения о БЭБ.

Как сообщалось, Верховной Рада приняла закон о создании БЭБ в январе 2021 года, президент Владимир Зеленский подписал его в марте.

В конкурсную комиссию по отбору главы нового органа входит девять человек: три представителя от СНБО, столько же - от Кабмина, еще три - от Верховной Рады.

Заявки на участие в конкурсе на главу БЭБ подали 59 кандидатов, из которых 11 комиссия отклонила на первом этапе отбора.

Новый орган должен заработать 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование ГФС, которая уже находится в процессе ликвидации.

