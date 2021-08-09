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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий

14:26 09.08.2021 |

Политика

 

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса СОЦИСа, передает Цензор.НЕТ.

"В случае проведения выборов в Верховную Раду наибольшие шансы попасть в парламент имеют пять политических партий: "Слуга народа" (18,6%), "Европейская Солидарность" (13,7%), ОПЗЖ (11,5%), "Батькивщина" (7,6%), "Сила и честь" (5,7%)", - говорится в исследовании.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий

 

Сроки проведения исследования: 29 июля - 3 августа 2021. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В общем были опрошены 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос САТІ с использованием планшетов. Средняя продолжительность одного интервью составила 10 минут.
 

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