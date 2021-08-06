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Данилюк подал в суд на комиссию, которая завернула его с конкурса на главу БЭБ
11:34 06.08.2021 |
Экс-министр финансов Александр Данилюк, которого не допустили к участию в конкурсе по отбору председателя Бюро экономической безопасности, подал в суд на комиссию, которая завернула его с конкурса. Представляет интересы Данилюка юридическая компания Миллер.
Как сообщили юристы в Facebook, конкурс должен быть остановлен из-за нарушения процедур.
Речь идет о якобы противоправном отстранении Данилюка от участия в конкурсе. Именно поэтому, считают в компании, дальнейшие этапы конкурса происходить не могут. Адвокаты требуют в суде признать противоправными действия Комиссии по проведению конкурса на замещение должности директора БЭБ.
В Миллер объясняют, что суть формального отказа, якобы из-за отсутствия у Данилюка подтверждения наличия специального образования, не соответствует тому перечню документов, которые должен представить кандидат. Требование же о наличии специального образования является к человеку, которого уже назначают на указанную должность, а не к кандидату.
Юристы подали заявление об обеспечении иска. Это означает, что к времени пока дело будут рассматривать, они просят запретить следующие этапы конкурса. Отмечается, что обеспечить исковое заявление должны в течение двух дней.
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