Ермак и Кулеба встретились в Вашингтоне с советником президента США по вопросам нацбезопасности – Офис президента

В Вашингтоне состоялась встреча руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с советником президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, сообщается на сайте Офиса президента Украины в среду.

"Собеседники обсудили подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в США и его встречу с президентом Джо Байденом 30 августа. Украинская и американская стороны также обсудили развитие ситуации на востоке (Украины - ИФ) и совместные усилия Украины и США в мирном урегулировании российско-украинского конфликта", - сообщает Офис.

Отмечается, что особое внимание было уделено вопросам расширения стратегического партнерства между двумя государствами и последним достижениям в процессе реформирования судопроизводства в Украине и других важных реформ.

Во время пребывания Ермака и Кулебы в США запланированы также встречи с, государственным секретарем США Энтони Блинкеном, представителями Сената и ведущих аналитических центров.

Как сообщалось, 4 августа глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыли в США для подготовки предстоящего визита президента Украины, который запланирован на 30 августа.