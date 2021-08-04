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ВАКС отказал в отводе судьи, рассматривающего ходатайство об избрании меры пресечения Чаусу
18:56 04.08.2021 |
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отказал в отводе судьи Владимира Воронько, который рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения экс-судье Николаю Чаусу, сообщила руководитель пресс-службы ВАКС Олеся Чемерис.
"Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Это означает, что вопрос (рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения – ИФ) возвращается к судье, который рассматривал его и, очевидно, будет проходить в закрытом режиме, поскольку это решение было принято судьей раньше", - сказала она журналистам.
"Сейчас судья получит определение о своем неотводе и решит, будет рассматриваться ходатайство или отложится рассмотрение на другую дату", - добавила Чемерис.
Как сообщалось, в среду Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) начал заседание по избранию меры пресечения экс-судье Николаю Чаусу, Служба безопасности Украины просит суд о закрытом слушании.
Чауса поймали на взятке в $150 тыс. 9 августа 2016 года. По данным местной прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своем огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Чаус прилетел в Кишинев на частном самолете с указанием службам аэропорта не досматривать борт и въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 года сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.
В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 года Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове, решение было окончательным и обжалованию не подлежало.
После этого 3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно, но он несколько раз выступал с видеообращениями к своей супруге в интернете, в которых заявлял, что его никто не похищал и он находится в безопасности.
30 июля стало известно, что Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники СБУ "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении. Национальное антикоррупционное бюро Украины идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул.Владимирской в Киеве.
Позже пресс-центр СБУ сообщил, что Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи сообщил, что Чаус не задержан Службой безопасности Украины, а находится под защитой ведомства.
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