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Украина подала официальный запрос на присоединение к Объединенному центру по киберобороне НАТО
18:31 04.08.2021 |
Украина подала официальный запрос о присоединении к работе Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence), базирующегося в Таллинне.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета национальной безопасности и обороны.
Накануне в Эстонию приезжала делегация Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО. Во время встречи с государственным секретарем Министерства обороны Эстонии Кусти Салмом стороны обсудили пути углубления практического сотрудничества между Украиной и Эстонией в сфере кибербезопасности.
"В частности стороны обменялись мнениями о перспективах привлечения Украины к работе Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE). От имени секретаря СНБО Украины Алексея Данилова украинская сторона выступила с официальным запросом на присоединение к CCDCOE", - говорится в заявлении.
В СНБО отметили, что привлечение Украины к работе CCDCOE может стать важным шагом на пути к полноправному членству в НАТО.
Центр имеет аккредитацию НАТО - формально не входя в командную структуру, он оказывает огромное влияние на действия Альянса в сфере киберзащиты. Центр основали семь стран, а сегодня он насчитывает 20 участников - 17 членов НАТО и три страны-партнеры.
Уникальность центра заключается в том, что там вместе работают военные, гражданские, представители правительства. Работа центра сфокусирована на трех основных направлениях: исследования, тренировки и обучение.
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