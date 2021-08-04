Финансовые новости
- |
- 04.08.21
- |
- 17:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд изменил меру пресечения Юлии Кузьменко на ночной домашний арест
17:17 04.08.2021 |
Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко с круглосуточного домашнего ареста с электронным браслетом на ночной домашний арест с 23.00 до 6.00.
"Ходатайство адвоката... об изменении меры пресечения (Кузьменко - ИФ) удовлетворить частично, изменив круглосуточный домащний арест с использованием электронного контроля на домашний арест... - с 23.00 до 6.00...", - говорится в определении суда, оглашенном на заседании в среду.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.
Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.
25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.
Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.
Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.
Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему украинским политикам запретили ездить в зону ООС
|НАБУ задержало Чауса в больнице «Феофания»
|Убийство Шишова: Пожалеет ли Лукашенко, что связался с СБУ
|Зеленский подписал два ключевых для судебной реформы закона
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд изменил меру пресечения Юлии Кузьменко на ночной домашний арест
|Кулеба и Ермак приехали в США для подготовки визита Зеленского
|Почему украинским политикам запретили ездить в зону ООС
|НАБУ задержало Чауса в больнице «Феофания»
|Убийство Шишова: Пожалеет ли Лукашенко, что связался с СБУ
|Кабмин назначил исполняющего обязанности премьера в случае отсутствия Шмыгаля
Это интересно
|Honda представила линейку аксессуаров для клиентов с собаками
|SpaceX дополнит спутники Starlink наземными станциями
|Samsung повысит цены на чипы: графика и мобильные процессоры подорожают
|Land Rover выпустил «экспедиционный» Defender Trophy
|Создателю электрогрузовиков Nikola грозит до 25 лет тюрьмы за мошенничество
|Китайская CATL представила первые натрий-ионные аккумуляторы для электромобилей
|Илон Маск подтвердил, что обычный руль не вернётся в Tesla