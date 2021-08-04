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Кулеба и Ермак приехали в США для подготовки визита Зеленского
12:29 04.08.2021 |
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Владимира Зеленского в США 30 августа.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook.
Министр рассказал, что во время визита запланированы встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками.
"У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", - написал Кулеба.
Министр отметил, что Зеленский поедет в США сразу после самого масштабного в истории Украины международного события: учредительного саммита Крымской платформы, на который в Киев приедут более трех десятков партнеров, в том числе делегация из США.
Отметим, что делегацию США на саммите Крымской платформы будет представлять министр транспорта Питер Буттиджедж.
Напомним, 21 июля Белый дом сообщил, что Байден ждет Зеленского в Вашингтоне 30 августа.
Вскоре после этого США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.
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