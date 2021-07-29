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Ермак возглавил президиум Конгресса местных и региональных властей
17:20 29.07.2021 |
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак избран главой президиума Конгресса местных и региональных властей.
"Мы реализовали право президиума Конгресса избрать председателя. Приветствую вас, Андрей Борисович", - объявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время избрания главы президиума Конгресса местных и региональных властей на совместном с Национальным советом реформ заседании в четверг в Киеве.
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