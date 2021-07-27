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Литва не приняла иск Шария, ему придется покинуть ЕС - юрист
17:59 27.07.2021 |
Суд Литвы отказал блогеру Анатолию Шарию в обжаловании решения департамента миграции о лишении статуса беженца.
Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter юрист Марк Фейгин.
Фейгин утверждает, что после этого решения Шарию придется покинуть территорию Евросоюза.
"Перед вами решение литовского суда, который отказал в принятии иска Шария ко мне на основании лишения его 10 мая 2021 года статуса беженца в Литве и запрета въезда в Литву сроком на 5 лет. Он обжаловал это решение департамента миграции Литвы, но после отказа он должен покинуть ЕС", - написал Фейгин и обнародовал фото судебного решения.
Напомним, в мае Литва лишила статуса беженца блогера Анатолия Шария, подозреваемого в Украине в государственной измене.
В 2015 году сообщалось, что Литва рассматривала возможность лишения статуса беженца Шария після публікацій о его прокремлёвской деятельности.
В 2012 году Шарий убеждал литовскую власть, что его преследует режим президента Виктора Януковича. По его словам, он проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него были фальсифицированы дела.
16 февраля Анатолию Шарию, проживающему в Испании, было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан.
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