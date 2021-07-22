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Россия подала жалобу в ЕСПЧ против Украины
11:28 22.07.2021 |
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
В списке претензий, которые Москва выдвигает к Киеву - десять пунктов:
* Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе и во время проведения операции на Донбассе;
* "практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих" путем запрета работы СМИ и журналистов;
* дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;
* дискриминация российского бизнеса;
* гибель людей и уничтожение имущества "в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федераци";
* лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;
* блокирование Северо-Крымского канала "как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова";
* нападения на дипломатические представительства России;
* крушение самолета "Малазийских авиалиний» 17 июля 2014 года «вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий".
* "отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений".
В Генпрокуратуре отметили, что жалоба "Россия против Украины" - это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в европейский суд.
Согласно пресс-релизу ведомства, подача жалобы призвана "привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями".
В приложении к пресс-релизу Генпрокуратура конкретизирует претензии, выдвигаемые к украинским властям, перечисляя случаи, в которых, по версии российского ведомства, Украина нарушала права и свободы граждан - как украинцев, так и россиян.
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