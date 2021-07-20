Что полезного для Украины Зеленский привез из Батуми — интервью с Евгением Магдой

Денис Сарбей / Деловая столица

О том, как формат "ассоциированного трио" поможет Украине, Молдове и Грузии сблизиться с ЕС, «ДС» поговорила с директором Института мировой политики Евгением Магдой.

«ДС» Владимир Зеленский посетил Батуми и побывал на саммите «ассоциированного трио» - Украины, Грузии и Молдовы. В чем интерес в этом формате у каждого из его членов?

Е.М. Интерес достаточно простой, он в том, что Украина и Грузия пока не получили перспектив, поэтому стоит еще раз подтвердить свой европейский вектор, и мы, все три страны, готовые к европейской интеграции, а также к согласованию своих действий путем межгосударственных консультаций. Надо показать, что «вместе и батьку бить легче», потому что нас объединяет проблема наличия оккупированных Россией территорий и все три страны являются постсоветскими и имеют Соглашение об ассоциации с ЕС. Это такие объединительные моменты и объединительное движение. Еще есть момент, что наши страны сегодня имеют наибольшие стремление к вступлению в ЕС среди членов «Восточного партнерства», потому что Беларусь отпала, а в Армении и Азербайджане сегодня различные траектории движения. Поэтому у наших стран есть общий интерес к ускорению процесса евроинтеграции.

«ДС» Некоторые считают, что это трио можно считать продолжением ГУУАМ, но без Узбекистана, который уже давно откололся, и Азербайджана. Сохраняет ли Украина в этом формате лидерство, которое пыталась демонстрировать в той организации?

Е.М. Украина пытается что-то делать в этом направлении, в частности, в 2018 году создана Межпарламентская ассамблея Грузии, Молдовы и Украины в Киеве. Другой вопрос, что ее тогда создавали политические оппоненты нынешней власти, и нет уверенности, что ее будут реанимировать. Будут использовать именно формат трио, хотя на самом деле форматов может быть много. Главное, как они будут реализовываться в жизни и наполняться конкретным смыслом.

Есть еще и другой интересный момент. Во всех трех странах у правящей партии есть большинство в парламенте, которое позволяет им ставить перед собой амбициозные цели и их добиваться.

«ДС» Что Брюссель в лице Шарля Мишеля, присутствующего в Батуми, может предложить нашим странам вне программы «Восточного партнерства», которое, по оценкам его участников, себя исчерпало?

Е.М. «Восточное партнерство», с одной стороны, себя исчерпало, а с другой - в рамках этой программы ЕС может оказывать финансовую помощь. Поэтому говорить, что сегодня постсоветские страны готовы от него отказаться, рано. Думаю, что этот формат так или иначе будет существовать и его будут использовать. Другой вопрос, что есть разная скорость продвижения к ЕС стран «Восточного партнерства», и эту реальность нужно учитывать. Но в нынешней ситуации ЕС, прежде чем поощрять какой-то новый формат, захочет увидеть, как он работает, в частности, упомянутое «ассоциированное трио».

«ДС» Кроме возможных предложений, в комплекте всегда идут и требования. Что ЕС может предложить в качестве домашнего задания для Киева, Кишинева и Тбилиси?

Е.М. Давно и хорошо нам известны нарративы: улучшение ситуации в борьбе с коррупцией, контрабандой, усиление эффективности управления. В Молдове сейчас происходит смена власти, в Грузии - перманентный политический кризис, а в Украине - иллюзия демонстрации мощной власти. Поэтому партнеры этого «ассоциированного трио» из Брюсселя будут ставить задачи, которые можно выполнить через реальное приложение усилий вкупе с консолидацией общества. Они будут действовать по принципу «за больше - больше», а этот принцип - в интеграционных усилиях.

«ДС» Относительно скорости продвижения в ЕС стран "Восточного партнерства" - как можно оценить успехи Украины по сравнению с Грузией и Молдовой?

Е.М. У нас ревность по отношению к достижениям Молдовы еще со времен Януковича была сильной и разрушительной для нас. Но сейчас у Молдовы тоже будет искушение побыстрее провести различные реформы и сблизиться больше с ЕС благодаря контактному характеру страны. Здесь тоже надо понимать, что мы стараемся быть предсказуемыми партнерами и для Брюсселя, и для других постсоветских республик, и здесь нет ничего удивительного. Думаю, что мы имеем реальные шансы выполнять «домашние задания», но для этого нужна достаточно четкая политическая воля, а не просто декларации. Одними обещаниями и громкими словами мы эти вопросы развивать не сможем, потому что в ЕС специфику постсоветских республик изучили уже достаточно хорошо.

«ДС» Вы упомянули, что власть в Молдове только изменилась, и они будут начинать ускорять евроинтеграционные процессы, как будет рекомендовать Брюссель - а как в Грузии, где противостояние оппозиции с властью продолжается еще с выборов? В таком кризисном состоянии они способны двигаться вперед?

Е.М. Они имели свой урок, когда Грузия не получила ПДЧ в НАТО, хотя господин Столтенберг еще весной прошлого года раздавал авансы очень активно. Считаю, что всем странам постсоветского пространства мешает желание мириться с Россией и отсутствие политической воли к проведению четких и эффективных реформ. Я не случайно отметил, что во всех наших трех странах у власти есть парламентское большинство, то есть возможности для осуществления ускоренных реформ существуют. Другой вопрос, поддержано ли это достаточной политической волей.