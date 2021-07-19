Финансовые новости
- |
- 19.07.21
- |
- 21:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
Украина, Молдова и Грузия подписали Батумскую декларацию по интеграции в ЕС
19:20 19.07.2021 |
Президенты Украины, Грузии и Молдовы во время встречи в Батуми в понедельник подписали Декларацию Батумского саммита о европейской интеграции.
Как сообщает "Европейская правда", текст декларации опубликован на сайте главы государства.
"Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский Союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов, и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах в ключевых элементах права ЕС", - говорится в документе.
Декларация определяет, что соглашения об ассоциации с ЕС являются ключевыми дорожными картами реформ, и продолжение их имплементации составляет основу для укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономической и отраслевой интеграции трех ассоциированных партнеров с Евросоюзом.
"Предоставление европейской перспективы трем ассоциированным партнерам станет мощным стимулом и даст толчок для еще более глубоких и более широких реформ. В этом контексте мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Республика Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и верны их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский Союз", - отмечается в документе.
Три страны также отмечают готовность сотрудничать с ЕС в сфере общей политики безопасности и обороны, в том числе по противодействию гибридным угрозам, усилению киберстойкости, борьбы с дезинформацией, развития платформ сотрудничества с соответствующими ведомствами и службами ЕС.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский под защитой. Зачем ГБР и Венедиктова шьют уголовку верховным судьям
ТОП-НОВОСТИ
|ГБР открыло дело по факту вынесения судьями Верховного Суда решения по Тупицкому
|В НБУ ликвидировали управление по расследованию дел ПриватБанка
|12 вопросов об отставке Авакова. Каких изменений и событий ждать дальше
|Позитив недели. КСУ запретил «слугам народа» пересматривать нормы закона о языке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина, Молдова и Грузия подписали Батумскую декларацию по интеграции в ЕС
|Зеленский под защитой. Зачем ГБР и Венедиктова шьют уголовку верховным судьям
|Данилюк рассказал, как Зеленский отказывался готовиться к встрече с Макроном
|Вступление Украины в НАТО поддерживают 48% украинцев - опрос
|Около половины украинцев поддерживают вступление в ЕС, вступление в Таможенный союз - 22% - опрос
|ГБР открыло дело по факту вынесения судьями Верховного Суда решения по Тупицкому
Это интересно
|Xiaomi полностью роботизированный завод по производству смартфонов
|Instagram позволит пользователям делать репосты историй
|Представлена игровая консоль Steam Deck на платформе AMD и с 7-дюймовым экраном
|280 сил и 5,3 секунды до «сотни»: Hyundai представила «горячую» Elantra N
|Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes
|Компания Automobili Pininfarina представила проект Teorema
|Netflix запустит облачный игровой сервис в следующем году