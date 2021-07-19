Данилюк рассказал, как Зеленский отказывался готовиться к встрече с Макроном

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире программы Светская жизнь с Екатериной Осадчей рассказал о том, как президент Украины Владимир Зеленский готовился к первой встрече с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

По словам Данилюка, он помогал Зеленскому в подготовке к встрече, поскольку хорошо знает Францию и особенности французского менталитета.

«Ключевое было - настроить Зеленского на работу. Макрон к этой встрече готовился, потому что он понимал, что перед ним человек, который может возглавлять Украину следующие 5 лет. То же самое я требовал и от Владимира Зеленского. Я подготовил ему все материалы, персонально по Макрону, по командам», - сказал Данилюк.

Бывший секретарь СНБО отметил, что были иногда и проблемные моменты при подготовке.

«Я показывал документы, а он (Зеленский) не хотел готовиться. Он говорит: «Нет, я пошел». И ушел. Я тогда звоню в номер жене, Елене Зеленской. Говорю: «Елена, что-то мне кажется, что он не совсем хорошо подготовился к встрече с президентом Франции». Через некоторое время в мой номер заходит Зеленский и говорит: «Ладно, давай мне папку», - рассказал Данилюк.

По его мнению, такое поведение можно объяснить тем, что это была первая серьезная встреча Зеленского, для которого подобная подготовка была необычной.

Встреча Владимира Зеленского и Эмануэля Макрона состоялась 12 апреля 2019 года за несколько дней до второго тура выборов. Встреча состоялась в Елисейском дворце в Париже.

Вместе с Зеленским во встрече приняли участие Александр Данилюк, бывший член НАПК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Иван Баканов.