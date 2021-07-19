Вступление Украины в НАТО поддерживают 48% украинцев - опрос

Вступление Украины в НАТО поддерживает почти половина населения страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в НАТО, происходил июне 2021 года, 48% опрошенных указали, что они проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 24% - против; остальные (28%) не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме", - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном в понедельник.

Таким образом, если бы референдум по вступлению Украины в НАТО проводился в июне 2021 года, и в голосовании приняли участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 72%, а голоса участников разделились бы следующим образом: 66% голосов - за вступление Украина в НАТО, 34% - против.

Отмечается, что в течение последних двух лет готовность проголосовать за вступление в НАТО несколько усилилась - доля населения, поддерживающего это решение, выросла с 40% в 2019 году до 48% в 2021 году.

В наибольшей степени вступление в НАТО поддерживают жители западных и центральных областей: в западном регионе за вступление в НАТО проголосовали бы 66%, в центральном регионе - 53%. В южных областях вступление в НАТО поддерживают 34%, против - 35%. На востоке большинство (47%) выступают против вступления Украины в НАТО, 25% - за.

Опрос проводился с 8 по 9 июня 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины, - АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2007 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%.

