Около половины украинцев поддерживают вступление в ЕС, вступление в Таможенный союз - 22% - опрос

По состоянию на июнь 2021 года вступление Украины в Европейский Союз поддерживает около половины населения страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Отвечая на вопрос, как бы они поступили, если бы в это время проходил референдум по вопросу, вступать ли Украине в ЕС, 52% опрошенных указали, что проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 19% - против, 29% - не определились либо не принимали бы участие в голосовании", - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном в понедельник.

Отмечается, что если бы не определившиеся не принимали участия в голосовании на референдуме о вступлении в Евросоюз, проголосовал бы 71% имеющих право голоса украинцев, проживающих на подконтрольных правительству территориях. Голоса распределились бы следующим образом: 73% - за вступ в ЕС, 27% - против.

"Поскольку в этом вопросе и в вопросах ниже мы не спрашиваем о голосовании в ближайшее воскресенье, а просим сказать, как бы респондент проголосовал, если бы голосование проходило именно сейчас, это своего рода имитация референдума. Поэтому ответ "трудно сказать" фактически означает неучастие в референдуме", - уточняют исследователи.

Готовность жителей Украины проголосовать за вступление в Европейский Союз в последние годы остается относительно постоянной, подчеркнули в КМИС: около половины населения выражают готовность проголосовать за вступление Украины в ЕС, около четверти - против вступления.

По прежнему отношение к вопросу вступления Украины в ЕС заметно отличается в зависимости от региона: в наибольшей степени вступление в ЕС поддерживают жители западных (готовы проголосовать за вступление в ЕС 70% жителей региона) и центральных (58%) областей, в меньшей степени - жители южных (39%) и восточных (29%) областей Украины.

Что касается вступления Украины в Таможенный Союз, в большинстве своем жители Украины выступают против: если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в Таможенный Cоюз проводился в июне 2021 года, за вступление Украины в Таможенный Cоюз проголосовали бы 22% жителей Украины, против - 45%, и 33% - не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме.

Если бы те, кто не определился, не пришли бы на референдум по вступлению в Таможенный Cоюзу, в голосовании приняли бы около 67% всех, кто имеет право голосовать и проживает на подконтрольных правительству территориях. Поданные голоса распределились бы следующим образом: за вступление в Таможенный Союз - 33% голосов, против - 67% голосов.

Доля готовых голосовать за вступление Украины в Таможенный Союз по сравнению с опросом 2019 года не изменилась и остается существенно меньше, чем доля тех, кто против.

Вступление Украины в Таможенный Союз несколько большей степени поддерживают жители восточных и южных областей. В западном регионе за вступление в Таможенный Союз проголосовали бы 8% населения, центральном - 18%, южном - 33%, восточном - 41%.

В целом желаемым направлением внешней политики Украины 51% респондентов назвал курс на присоединение к Европейскому Союзу. Курс на присоединение к Таможенному Cоюзу России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении считают желательным 12% жителей Украины. Значительная часть (28%) придерживаются мнения, что Украина должна развиваться независимо, не входя ни к одному из этих объединений.

Несмотря на некоторые колебания, мнения населения относительно желаемого курса внешней политики в течение последних шести лет остаются практически неизменными: большинство населения считают желательным курс на вступление в ЕС, следующим по распространенности вариантом является неприсоединения ни к ЕС, ни к Таможенному Союзу, и наименее распространенный ответ - присоединение к Таможенному Союзу.

Опрос проводился с 8 по 9 июня 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины, - АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2007 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%.

