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Проект Presszvanie и Клуб Экспертов провели вебинар для журналистов
09:30 19.07.2021 |
Главред журналов "Деньги" и "Корреспондент" Александр Крамаренко рассказал о том, как в рамках журналистики данных корректно оперировать цифрами и фактами, как адекватно использовать критическое мышление и приемы презентации данных.
Видео вебинара доступно по ссылке https://youtu.be/PGMXaotQTWs
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