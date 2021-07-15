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Рада поддержала отставку Авакова
10:40 15.07.2021 |
Верховная Рада на заседании в четверг поддержала отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
За соответствующее решение проголосовал 291 народный депутат.
Как сообщалось, Аваков во вторник подал заявление об увольнении с должности.
Аваков возглавлял министерство внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Впервые он был назначен на должность в составе правительства, возглавляемого Арсением Яценюком (2014-2016 годы). В дальнейшем Аваков входил в состав правительств Владимира Гройсмана (2016-2019 годы), Алексея Гончарука (2019-2020 годы) и Дениса Шмыгаля (2020-2021 годы).
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