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Зеленский обсудил «большое строительство» в первом разговоре с лидером Китая
12:25 14.07.2021 |
Президент Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, в ходе которого обсудил сотрудничество при реализации инфраструктурных проектов в Украине.
В ходе разговора Зеленский отметил важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительству и модернизации дорог, развитию железных дорог и городской инфраструктуры и муниципального хозяйства, передает пресс-служба президента.
Согласно сообщению, в свою очередь председатель КНР отметил важность президентского проекта "Большое строительство" и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении.
Кроме того, во время разговора была подтверждена заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке украинской сельскохозяйственной продукции.
"Китай - торгово-экономический партнер Украины номер один в мире. И мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов", - отметил Зеленский.
Глава государства отдельно подчеркнул, что, несмотря на глобальную пандемию, товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд.
Согласно сообщению, стороны также уделили внимание потенциалу сотрудничества в области торговли и возможности увеличения ее объемов. При этом Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостиком в Европу" для китайского бизнеса.
Руководители государств также обсудили важность развития межчеловеческих контактов между странами и договорились заключить Соглашение о безвизе между Украиной и Китаем.
При этом Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, избранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Лидеры государств также обменялись поздравлениями по случаю десятой годовщины установления стратегического партнерства между Украиной и КНР и подтвердили обоюдный настрой на его развитие и углубление.
Как сообщалось, 30 июня Министерство инфраструктуры Украины и Министерство коммерции Китайской Народной Республики подписали межправительственное соглашение о реализации совместных проектов в отрасли строительства инфраструктуры, включающее возможность кредитования таких проектов китайской стороной.
Перед этим Украина отозвала свою подпись под проектом резолюции Совета ООН по правам человека о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР. О давлении Пекина на Киев в этом вопросе также заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
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