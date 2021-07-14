Финансовые новости
- |
- 14.07.21
- |
- 12:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кент призвал Украину к бдительности при сотрудничестве с Китаем
США считают абсолютно нормальной взаимовыгодную торговлю между Украиной и Китаем, но в то же время призывают быть бдительными, когда речь идет о возможной потере контроля над ключевыми предприятиями.
Как передает Укринформ, об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью телеканалу «Украина 24».
«США имеют огромные объемы торговли с Китаем, а для Украины Китай сейчас является крупнейшим экспортным рынком, и это нормально. И именно об этом идет речь, когда мы говорим о торговле. И иметь экспорт украинских сельскохозяйственных и других продуктов и сырья в Китай, если это способствует украинской экономике, это нормальная торговля. Если мы говорим об угрозе Китая нашим и вашим интересам, то это нечто иное», - сказал Кент.
По его словам, американские предприниматели, работающие с Китаем, неоднократно жаловались на случаи кражи интеллектуальной собственности и попытках взять под свой контроль ключевые предприятия в других странах.
В этом контексте он напомнил о ситуации с «Мотор Сич», которая является компанией мирового уровня. По словам Кента, китайские акционеры не заинтересованы в том, чтобы люди работали в Запорожье, им нужна интеллектуальная собственность для того, чтобы развивать производство в Китае.
«Мы считаем, что украинским госслужащим и компаниям нужно быть очень бдительными, чтобы избежать этой потенциальной потери контроля над информацией о производстве. Но это другое дело, нежели нормальная экономическая деятельность. Поэтому, есть возможности, но есть и угрозы», - резюмировал заместитель помощника госсекретаря США.
Как сообщалось, 30 июня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао подписали межправительственное соглашение. Оно предусматривает расширение сотрудничества, содействие сотрудничеству между Украиной и Китаем с целью реализации совместных проектов в сфере строительства инфраструктуры, которые будут поддерживаться за счет средств КНР.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский предлагает Монастырского на должность министра внутренних дел – нардеп Качура
|Аваков уходит с поста главы МВД Украины
|Поймали на поправках: Когда «слуги» оставят в покое государственній язык
|Нацполиция провела обыски в офисах консалтинговой компании А-95
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд отпустил Семенченко под домашний арест
|Кент призвал Украину к бдительности при сотрудничестве с Китаем
|Новое правительство Зеленского. Полнота власти наступает в августе
|Зеленский предлагает Монастырского на должность министра внутренних дел – нардеп Качура
|Аваков уходит с поста главы МВД Украины
|Поймали на поправках: Когда «слуги» оставят в покое государственній язык
Это интересно
|Хакеры украли из криптовалютного кошелька полиции Новой Зеландии около $32 тыс. в биткоинах Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/522095.php
|Intel готова вложить в новое европейское предприятие $20 млрд уже на первом этапе
|Страны G20 согласны ввести глобальный цифровой налог
|Ричард Брэнсон успешно приземлился после суборбитального полёта на космолёте Virgin Galactic
|Представлен гибрид Bentley Flying Spur с запасом хода 700 километров
|Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270
|Купе BMW второй серии сменило поколение — но сохранило задний привод