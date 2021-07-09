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АНАЛИТИКА

В Раду проходят пять партий, лидирует в электоральном рейтинге «Слуга народа» – исследование

15:45 09.07.2021 |

Политика

 

Пять партий - "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Сила и честь",- преодолели бы пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты социологического исследования центра SOCIS, проведенного 25-30 июня 2021 года.

По данным соцопроса, среди тех, кто определился и пойдут на выборы, 24,8% опрошенных готовы поддержать "Слугу народа", 18,1% - "Евросолидарность", 13,3% - ОПЗЖ, 10,8% - "Батькивщину", 8,3% - партию "Сила и честь".

При этом политсила "Украинская стратегия Гройсмана" получила бы поддержку 4,9% украинцев, партия "Свобода" - 3,6%, партия Шария - 2,9%, партия "Голос" - 2,9%, партия "Наши" - 2,1%, Радикальная партия Ляшко - 2%, партия "За майбутне" - 1,6%, "Оппозиционный блок" - 1,5%, "Пропозиция" - 0,7%. За другую политсилу отдали бы голос 2,6% опрошенных.

Отвечая на вопрос, кто сейчас является "реальной оппозицией" к нынешней власти в Украине, 29,5% назвали "Евросолидарность", 24,8% - ОПЗЖ, 13,7% - "Батькивщину", 4,5% - "Голос", 1,8% - другую партию.

Исследование проводилось методом телефонного опроса САТІ (computer assisted telephone interviewing) с использованием планшетов. Было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0,95): (доверительный интервал): +/- 2.4% для показателей близких к 50%, +/- 2.1% для показателей, близких к 25%, погрешность +/- 1.5% - для показателей близких к 10% и +/- 1.1% - для показателей, близких к 5%.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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