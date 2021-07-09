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За Зеленского готовы проголосовать почти 29% украинцев, за Порошенко 18% - Социс
15:40 09.07.2021 |
Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку на выборах главы государства, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, собрав 28,8% голосов определившихся со своим выбором украинцев, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного центром "Социс" 25-30 июня 2021 года.
При этом, за пятого президента Украины, народного депутата и лидера политической партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в первом туре президентских выборов готовы проголосовать 18,4% определившихся с выбором респондентов, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 10,3% опрошенных, за экс-премьера, лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 8,5%, за нардепа, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 7,9%.
В то же время бывшего премьер-министра, лидера "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана готовы поддержать 4,2% украинцев, которые определились со своим выбором, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 4,1%, экс-нардепа Евгения Мураева - 3,9%, нардепа Виктора Медведчука - 3,4%. Поддержка других кандидатов ниже 3%.
Социологи также отмечают, что действующий президент Владимир Зеленский побеждает втором туре во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами.
Так, в частности, в паре Зеленский-Порошенко результат голосования 60% против 40% соответственно (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором), в паре Зеленский-Бойко - 76% против 24%. При этом в паре Порошенко-Бойко победу уверенно получает пятый президент - 60% и 40% соответственно.
Социологическое исследование проводилось на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО.
Методом телефонного опроса САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0.95): (доверительный интервал): +/- 2.4% для показателей близких к 50%, +/- 2.1% для показателей, близких к 25%, погрешность +/- 1.5% - для показателей близких к 10% и +/- 1.1% - для показателей, близких к 5%;
Сроки проведения: 25-30 июня 2021 года.
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