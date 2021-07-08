Финансовые новости
- |
- 08.07.21
- |
- 19:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Глава ГФС Мельник претендует на пост директора БЭБ
17:58 08.07.2021 |
Глава Государственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник 6 июля подал документы на участие в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ), сообщил он на презентации итогов работы службы за полгода в четверг.
"Полагаю, что имею достаточный опыт практический, также я понимаю концепцию (работы БЭБ - ИФ). Фактически я являюсь соавтором немного другой, но похожей концепции, мы к этому пришли, и я понимаю, что именно необходимо бизнесу", - заявил он.
По словам Мельника, для участия в конкурсе он подал документы 6 июля, поскольку считает, что сможет организовать работу создаваемого ведомства.
Как сообщалось, БЭБ заработает 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование ГФС, которая уже находится в процессе ликвидации.
Ранее о желании занять должность президента БЭБ сообщили экс-министр финансов и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк и бывший и.о. главы ГФС Сергей Солодченко. В то же время глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уточнил, что не будет претендовать на эту должность.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать «коммуналка» в Украине
|5 сигналов для Зеленского: что услышала Украина о своих реформах в Вильнюсе
|Гривню укрепили за счет валютных продаж аграриев, рынки не поверили в скорое получение Украиной транша от МВФ
|Брать в долг у Китая, а не МВФ – ловушка для Украины. Это идеальная модель для популистов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ход Коломойским. Почему может сорваться визит Зеленского в США
|Глава ГФС Мельник претендует на пост директора БЭБ
|5 сигналов для Зеленского: что услышала Украина о своих реформах в Вильнюсе
|Экс-министр финансов Данилюк претендует на пост главы БЭБ
|В НАТО намекнули, что для ПДЧ или членства недостаточно выполнения определенных критериев
|Брать в долг у Китая, а не МВФ – ловушка для Украины. Это идеальная модель для популистов
|Арахамия назвал опыт Компартии КНР достойным заимствования
Это интересно
|Проверить авто стало еще легче: VIN-коды появились на портале открытых данных
|Пентагон отказался от возможного контракта JEDI с Microsoft на $10 млрд
|Audi начнёт зарабатывать на каждом электромобиле столько же, как на машине с ДВС, лишь через пару лет
|Rimac объединился с Bugatti
|Windows 11 в виде бесплатного обновления для Windows 10 будет доступна в течение года
|Amazon зарегистрировала в Украине юрлицо. Но магазина не будет
|В Шотландии построят установку для прямого улавливания углерода