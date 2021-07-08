Экс-министр финансов Данилюк претендует на пост главы БЭБ

Экс-министр финансов и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк подал документы на конкурс на директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Я подаю документы на директора БЭБ", - заявил он в Facebook в среду вечером, за час до окончания срока подачи документов. При этом ранее Данилюк вместе с другими основателями Центра национальной стойкости и развития Павлом Климкиным и Русланом Рябошапкой раскритиковали закон о БЭБ и призывали президента Владимира Зеленского ветировать его.

Помимо Данилюка, о подаче своей кандидатуры на эту должность заявил также Сергей Солодченко, бывший и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС).

В то же время глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уточнил, что не будет претендовать на эту должность.

"Нет, я не подался. Свою миссию вижу в том, чтобы закончить реформу извне, не допустить к руководству БЭБ дискредитировавших себя коррупционеров и наконец-то перестать опускать глаза в ответ на вопрос, а что у вас с таможней, нелегальной водкой, табаком, топливом и "скрутками", до которых никогда не доходят руки", - написал Гетманцев в Телеграм-канале.

Нардеп указал, что в руководство новым органом "не попадет тот, кто своим "блестящим" руководством печальноизвестной ГФС (Государственной фискальной службы - ИФ) ... дал старт реформе и активно противодействуя помог нам принять закон о БЭБ".

Как сообщалось, президент Украины 22 марта подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года.

Согласно плану приоритетных действий правительства, БЭБ должен заработать в сентябре 2021 года.