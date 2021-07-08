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В НАТО намекнули, что для ПДЧ или членства недостаточно выполнения определенных критериев
Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай отметил, что для получения Плана действий по членству в Альянсе и собственно членства недостаточно технического достижения определенных критериев, потому что принятие определенной страны в НАТО является политическим решением.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал, комментируя идею о том, чтобы Украина получила определенный список критериев для членства в НАТО, как в свое время - для безвизового режима с ЕС.
"Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членства - потому что это политические решение, это не сугубо технические критерии ... Я не говорю, что нету связи между реформами и политическим решением - конечно, они связаны. Но выполнения перечня условий самого по себе недостаточно ", - отметил Джеймс Аппатурай.
Он пояснил, что страна, безусловно, должна быть готова к членству, но к расширению должен быть готов и НАТО, и это решение должны принимать страны-члены - "но без участия третьих сторон, в данном случае России".
Ранее президент Владимир Зеленский заявил в Вильнюсе, что Украина хочет получить перечень критериев для членства в НАТО.
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