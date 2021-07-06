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Зеленскому не доверяют более половины украинцев - социсследование «Рейтинга»
11:29 06.07.2021 |
Политиком с наивысшим уровнем доверия в Украине является действующий президент Владимир Зеленский, которому доверяют 46% украинцев, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 30 июня - 3 июля 2021 года.
При этом 52% украинцев действующему президенту не доверяют, а 27% не будут поддерживать его на президентских выборах ни при каких обстоятельствах.
Экс-премьеру, нардепу и лидеру Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 30% респондентов, не доверяют - 68%, а не проголосовали бы за неё ни при каких обстоятельствах - 32% украинцев; нардепу, одному из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко доверяют 25% опрошенных, не доверяют 58%, точно не будут поддерживать - 36% украинцев.
При этом, 24% украинцев доверяют пятому президенту, нардепу и лидеру партии "Евросолидарность" Петру Порошенко, не доверяют - 75%, а 45% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.
Нардепу от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку доверяют 16% респондентов, не доверяют 70%.
В то же время, действующему главе украинского правительства Денису Шмыгалю доверяют 16% граждан, не доверяют - 52% , а 28% украинцев вообще не слышали о нём.
Социологическое исследование проводилось на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров методом телефонного интервью с использованием компьютера было опрошено 2500 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 30 июня - 3 июля 2021 года.
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