Почти 70% украинцев считают себя верующими людьми, но только 10% из них являются членами религиозных общин – исследование





Только 10% украинцев, считающих себя верующими и регулярно посещают религиозные заведения. Таковы данные социологического исследования проведенного компаниями "Active group" и аналитическим центром "Клуб экспертов" и презентованными на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"По сравнению с показателями 2020 года в Украине выросло количество людей, считающих себя скорее не верующими. Данный показатель за год вырос с 8 до 13%. Это может быть связано с обратным переходом от религиозных практик к секулярным в связи с окончанием критической фазы пандемии в нашей стране", - заявил сооснователь "Клуба экспертов" политолог Даниил Богатырев.

"Среди людей, считающих себя верующими, 86% относят себя к православным христианам, 9% к католичеству, исламу - 1,2%, протестантизму - 0,7%, языческим верованиям -0,3%, иудаизму - 0,2%", - подвел итоги исследования глава социологической компании "Active group" Александр Позний.

Кроме того, А.Позний отметил корреляцию между приверженностью православному христианству и возрастом граждан. По результатам исследования был выявлен рост количества православных верующих среди людей среднего и старшего возраста.

По мнению главного редактора интернет-портала "Украина по-арабски" Мохаммада Фараджаллаха, вера должна соответствовать традициям и быту той нации, в которой она преобладает.

"Украина всегда была многонациональным и поликонфессиональным государством, но православие было и останется главной религией в Украине. Что касается мусульманства здесь, процент мусульман оставался в целом неизменным благодаря коренным жителям, прежде всего крымским татарам. [...] За 30 лет независимости количество приезжих, исповедующих ислам в Украине не превысило 50-100 тысяч человек, что не является существенной цифрой", - добавил М. Фараджаллах.

Многие люди определяются с принадлежностью к той или иной конфессии исходя в первую очередь из политических соображений, считает политолог, глава фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Если посмотреть на реальную ситуацию, то политическая ангажированность не дает возможности говорить о воцерковлении прихожан отдельных конфессий. Одно дело - это декларировать веру, другое - воцерковление. Это можно наблюдать каждый год, когда в конце июля организовываются крестные ходы в честь праздника Крещения Руси. При этом ходы двух конфессий (УПЦ и ПЦУ) отличаются. Количество прихожан УПЦ как правило составляет 200 - 300 тыс человек, которые идут с крестами и хоругвями, демонстрируя свою приверженность православию. В то же время на крестных ходах ПЦУ прихожане в основном идут с национальными флагами и портретами героев украинского пантеона. Это реально демонстрирует наличие двух подходов к религиозности в этих конфессиях", - резюмировал Бондаренко.

Полное видео см здесь - https://www.youtube.com/watch?v=HazeCIxjfVo