Финансовые новости
- |
- 02.07.21
- |
- 17:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Разумков попытается изменить законопроект Зеленского об олигархах
15:53 02.07.2021 |
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ко второму чтению президентского законопроекту об олигархах предложит поправки об изменении органа, который должен принимать решение о включении лиц в так называемый реестр, вместо СНБО.
Об этом спикер сказал на брифинге в Верховной Раде, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.
"Обязательно буду предлагать (поправки - ред.). Позиция у меня не меняется. Относительно СНБО - я действительно считаю, что это не зона ответственности СНБО ни с точки зрения логики, ни с точки зрения закона, в том числе Конституции. Поэтому правки буду подавать, надеюсь, они будут поддержаны ", - отметил Разумков.
Он уточнил, что его поправки будут касаться изменения органа, который должен принимать решение о включении или исключении тех или иных лиц в так называемый реестр олигархов.
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг приняла в первом чтении президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политически вес в общественной жизни (олигархов)".
Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме этого, законопроектом предусматривается создание Реестра олигархов.
Решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госбанки старались удержать курс на фоне кадрового скандала в Нацбанке, но не смогли - доллар подорожал
|Шоу должно продолжаться. Почему олигархи разрешили Зеленскому начать игру в деолигархизацию
|Рада приняла в 1-м чтении «ресурсный законопроект» с повышением ставок отдельных налогов и рентных платежей
|Рада приняла в первом чтении законопроект о деолигархизации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Витренко просит суд остановить предписание НАПК о его увольнении
|Разумков попытается изменить законопроект Зеленского об олигархах
|Общественные организации просят Зеленского обеспечить независимую работу «департамента войны» без влияния Венедиктовой
|Для контроля качества медуслуг может быть создан специальный госорган
|Шоу должно продолжаться. Почему олигархи разрешили Зеленскому начать игру в деолигархизацию
|НАЗК потребовало от набсовета «Нафтогаза» уволить Витренко
|Десять топ-менеджеров НБУ заявили об отставке. Что случилось и причем тут Кирилл Шевченко?
Это интересно
|Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников, в том числе четыре военных
|В GTA V, NBA 2K19, Far Cry 5 и The Sims 4 могут скрываться майнеры криптовалюты. Avast обнаруживает такое ПО в пиратских копиях игр
|Мощный мотор и полуавтопилот: представлен обновленный Volkswagen Polo GTI
|Google и Microsoft не стали продлевать шестилетнее «соглашение о ненападении»
|Apple открыла официальный офис в Украине
|Обновленный Audi e-tron сможет проезжать без подзарядки 600 км
|Samsung освоит массовое производство 3-нм изделий не ранее 2024 года