Разумков попытается изменить законопроект Зеленского об олигархах

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ко второму чтению президентского законопроекту об олигархах предложит поправки об изменении органа, который должен принимать решение о включении лиц в так называемый реестр, вместо СНБО.

Об этом спикер сказал на брифинге в Верховной Раде, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

"Обязательно буду предлагать (поправки - ред.). Позиция у меня не меняется. Относительно СНБО - я действительно считаю, что это не зона ответственности СНБО ни с точки зрения логики, ни с точки зрения закона, в том числе Конституции. Поэтому правки буду подавать, надеюсь, они будут поддержаны ", - отметил Разумков.

Он уточнил, что его поправки будут касаться изменения органа, который должен принимать решение о включении или исключении тех или иных лиц в так называемый реестр олигархов.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг приняла в первом чтении президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политически вес в общественной жизни (олигархов)".

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме этого, законопроектом предусматривается создание Реестра олигархов.

Решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета Украины.