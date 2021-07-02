Общественные организации просят Зеленского обеспечить независимую работу «департамента войны» без влияния Венедиктовой

Ряд общественных организаций обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленского в связи с приказом генерального прокурора Ирины Венедиктовой об отстранении замгенпрокурора Гюндуза Мамедова от курирования Департамента надзора в уголовных производствах по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

"Мы, представители организаций гражданского общества и ассоциаций пострадавших от вооруженного конфликта, обращаемся к вам (президенту Зеленскому – ИФ) в связи с приказом генерального прокурора Ирины Венедиктовой об отстранении из перечня обязанностей ее заместителя Гюндуза Мамедов Департамента надзора в уголовных производствах по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта. Этим же приказом Ирина Венедиктова сначала назначила своего заместителя Максима Якубовского ответственным за это направление работы, а на следующий день - переподчинила Департамент себе", - говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте Центра по правам человека "ZMINA".

Отмечается, что решение генпрокурора нивелирует семилетнюю работу организаций гражданского общества, международного сообщества и самого Департамента и ставит под угрозу справедливость и восстановление прав жертв тяжких международных преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на территории Украины.

"Фактически, это был единственный департамент в Офисе генпрокурора, к которому не было существенных вопросов ни у правозащитников, ни у журналистов, ни у международных партнеров", - подчеркнули в организациях.

В письме подчеркивается, что прокуроры Департамента требуют дальнейшей поддержки в развитии специализированных знаний и навыков, и "их развитие возможно только при поддержке мощного, опытного лидера, который осознает критическую важность этих процессов".

"Поэтому решение Ирины Венедиктов устранить эффективного процессуального руководителя и подчинить Департамент себе является для нас ошеломляющим, учитывая то, что она не имеет ни соответствующих знаний, ни опыта, ни концептуального видения и понимания в сфере привлечения к ответственности за тяжкие международные преступления", - заявляют общественные организации.

Кроме этого, они подчеркивают, что указанное направление требует полного и глубокого включения, поскольку содержит огромный объем работы в виде более 30 тыс. уголовных правонарушений, кучи законодательных пробелов, отсутствия единого и слаженного механизма расследования и привлечения к ответственности за военные преступления.

"В связи с вышеизложенным обращаемся к вам, господин президент, с просьбой обеспечить независимую и беспрепятственную работу прокуроров Департамента и их дальнейшее развитие. Это уже второй раз за последний год, когда Ирина Венедиктова ставит под неоправданную угрозу работу Департамента. Для нас это является поводом для сомнений в ее профессионализме, независимости и беспристрастности и серьезных беспокойств относительно реального продолжения юридического противодействия агрессии РФ против Украины", - подытожено в письме.

Обращение подписали, в частности Ukrainian Legal Advisory Group, правозащитный центр "Дия", Крымськая правозащитная группа, Центр громадянських свобод, Центр по правам человека ZMINA, КримSOS", Медийная инициатива за права человека, Объединение родственников политзаключенных Кремля, Виталий Тытыч, адвокат пострадавших, "Звильнення з полону", Центр гражданского просвещения "Альменда", Региональный центр прав человека, всеукраинское движение семей пленных "Возвращение домой", ОО "Блакитний птах" и др.

Как сообщалось, 1 июля Венедиктова подписала приказ о внесении изменений в распределение обязанностей между руководителями Офиса генпрокурора. Документ обнародован на сайте Офиса генпрокурора.

Согласно приказу № 214 от 30 июня 2021 года, руководство Департмаентом надзора в уголовных производствах по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, передано лично Венедиктовой.

29 июня был подписан приказ, которым руководство расследованиями дел, связанных с вооруженным конфликтом, передавалось Якубовскому. Ранее "департамент войны" курировал замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

В кураторстве Мамедова остается расследование дел Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию, а также взаимодействие с тренинговым центром прокуроров.