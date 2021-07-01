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Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России
12:37 30.06.2021 |
Послы Евросоюза согласовали продление экономических санкций в отношении России.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Послы ЕС дали зеленый свет экономическим санкциям против России, как и ожидалось. Они должны быть одобрены во время встречи министров иностранных дел стран ЕС 12 июля", - написал он.
Напомним, лидеры ЕС на июньском саммите в Брюсселе согласились еще на полгода продлить экономические санкции против России. Решение послов ЕС является формальным шагом после решения саммита, следующий этап - утверждение Советом ЕС.
Санкции ЕС были введены в 2014 году в связи с российской агрессией против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.
С тех пор Евросоюз каждые полгода продолжает ограничения из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений Россией.
Перед этим последний раз Совет ЕС продлил экономические санкции против России 17 декабря 2020 года.
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