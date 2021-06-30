Рада приняла в целом законопроект об отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию

Народные депутаты приняли в целом законопроект "о неприменении административных мер за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее".

Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на заседание ВР.

В Верховной Раде отменили штрафы для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые из-за закрытия КПВВ оккупантами вынуждены въезжать на подконтрольные Киеву территории через границу РФ.

За основу - "За" проголосовали 290 нардепов.

В целом - "За" проголосовали 292 нардепа.

О проекте закона 5478 докладывал председатель Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубенец.

По словам Лубинца, "люди, которые уезжают из ОРДЛО через Россию, - заложники ситуации".

Напомним, штраф за незаконное пересечение госграницы для жителей ОРДЛО составляет 1700-3400 грн.

Как сообщалось ранее, в КПВВ в Станице возникли проблемы с электронными пропусками от СБУ