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Рада приняла в целом законопроект об отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию
08:22 30.06.2021 |
Народные депутаты приняли в целом законопроект "о неприменении административных мер за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее".
Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на заседание ВР.
В Верховной Раде отменили штрафы для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые из-за закрытия КПВВ оккупантами вынуждены въезжать на подконтрольные Киеву территории через границу РФ.
За основу - "За" проголосовали 290 нардепов.
В целом - "За" проголосовали 292 нардепа.
О проекте закона 5478 докладывал председатель Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубенец.
По словам Лубинца, "люди, которые уезжают из ОРДЛО через Россию, - заложники ситуации".
Напомним, штраф за незаконное пересечение госграницы для жителей ОРДЛО составляет 1700-3400 грн.
Как сообщалось ранее, в КПВВ в Станице возникли проблемы с электронными пропусками от СБУ
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