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ЕСПЧ определил, когда заслушает дело против России по Донбассу
23:39 29.06.2021 |
Европейский суд по правам человека назначил на 24 ноября слушания по делу Украины и Нидерландов против России по агрессии на Донбассе.
Как сообщает "Европейская правда", дата слушания анонсирована на сайте ЕСПЧ.
"Заседание Большой палаты ЕСПЧ по делу Украина и Нидерланды против России (nos. 8019/16, 43800/14 и 28525/20) назначено на 24 ноября 2021 года", - говорится в расписании.
Эти дела касаются событий на Востоке Украины, включая катастрофу рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", который был сбит в июле 2014 года пророссийскими боевиками.
Напомним, 10 июля 2020 года стало известно, что Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ из-за ее роль в сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.
В ноябре 2020 ЕСПЧ решил присоединить к делу "Украина против России" по Донбасса еще две, одна из которых касается сбитого малайзийского авиалайнера рейса МН17.
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