Каждый 5-й украинец готов поддержать Зеленского на президентских выборах - опрос Центра Разумкова

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то больше всего голосов в первом туре получил бы действующий президент Владимир Зеленский (22% всех опрошенных и 32% тех, кто точно примет участие в выборах и определился, за кого голосовать).

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Электоральные ориентации граждан Украины", проведенного социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 июня.

При этом за пятого президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 11% всех респондентов и 17% тех, кто точно пойдет на выборы и определился с кандидатом, которого будет поддерживать.

Нардепа (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Юрия Бойко готовы поддержать 9% всех опрошенных и 13% тех, кто точно примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, нардепа (фракция "Батькивщина") Юлию Тимошенко - 7% и 10% соответственно, Игоря Смешко - 4% и 7%, экс-премьера Владимира Гройсмана - 3% и 4%, Анатолия Гриценко - 2% и 3% соответственно, спикера парламента Дмитрия Разумкова - 2% и 2%, экс-нардепа Олега Ляшко - 2% и 2%, экс-нардепа Руслана Кошулинского 1% и 2%, мэра столицы Виталия Кличко - 1% и 1%.

Кроме того, в случае электорального соперничества Владимира Зеленского во втором туре с Петром Порошенко, первый получил бы 33% голосов всех опрошенных или 60% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, Порошенко - соответственно 20% и 40%.

В случае выхода во второй тур В. Зеленского и Ю.Бойко, за действующего президента проголосовали бы 36% всех опрошенных или 76% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Ю. Бойко - соответственно 13% и 24%.

Социологическое исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 июня 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

