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Только 40% украинцев поддержат законопроект о деолигархизации, если он будет вынесен на референдум - опрос
17:59 24.06.2021 |
Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации, если он будет вынесен на всеукраинских референдум, готовы поддержать 39,7% украинцев, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного 17-18 июня 2021 года социологической компанией "Active Groupe".
Среди них 16% поддержат однозначно и 23,7% - скорее поддержат.
В то же время 15,2% опрошенных признались, что не будут поддерживать законопроект о деолигархизации, 7% еще не определились и 38,2% затруднились с ответом.
Поддержат запрет на финансирование политических партий для лиц, которые будут включены в реестр олигархов, 54,7% респондентов, 13,6% не поддержат, 5,8% еще не определились и 25,9% затруднились с ответом.
Поддержат запрет на участие в большой приватизации для лиц, которые будут включены в реестр олигархов, 45,5% украинцев, 15,6% не поддержат, 7,4% еще не определились и 31,6% затруднились с ответом.
Кроме того, 60% респондентов уверены, что влияние олигархов в медийной сфере необходимо ограничить, 8,9% считают, что не нужно, 2,2% еще не определились и 28,8% затруднились с ответом.
Опрос проводился среди лиц старше 18 лет по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма методом интервью. Всего было опрошено 1200 респондентов. Теоретическая погрешность составляет от 2,9% при 50% ответов до 1,7% при 10% и 90% ответов.
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