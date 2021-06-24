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Зеленский, Ахметов и Ермак возглавили рейтинг самых влиятельных людей Украины
16:52 24.06.2021 |
Журнал НВ с помощью экспертов составил Топ-100 самых влиятельных людей Украины. Первые две позиции в нем, как и в прошлом году занимают президент Владимир Зеленский и миллиардер Ринат Ахметов.
На третье место поднялся глава Офиса президента Андрей Ермак, потеснив министра внутренних дел Арсена Авакова.
Десятка самых влиятельных людей Украины выглядит так:
1. Владимир Зеленский, президент Украины;
2. Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины;
3. Андрей Ермак, глава Офиса президента;
4. Сергей Шефир, первый помощник президента;
5. Арсен Аваков, глава МВД;
6. Алексей Данилов, секретарь СНБО;
7. Петр Порошенко, экс-президент, бизнесмен, депутат от партии Европейская солидарность;
8. Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group;
9. Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы Приват;
10. Денис Шмыгаль, премьер-министр.
В Топ-100 попали спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (12), глава партии ОПЗЖ Юрий Бойко (14), собственники сети гипермаркетов Эпицентр Галина и Александр Гереги (15), глава СБУ Иван Баканов (18), мэр Киева Виталий Кличко (19), бизнесмен и депутат Вадим Новинский (22), депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук (56), глава ВО Батькивщина, депутат Юлия Тимошенко (71). Замыкает рейтинг солистка группы Go_A Катя Павленко.
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