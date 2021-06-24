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Несоответствующая судебная реформа в Украине может замедлить достижение целей в других реформах - Представительство ЕС
13:37 24.06.2021 |
Заместитель главы Представительства ЕС в Украине Реми Дюфло считает, что несоответствующая судебная реформа в Украине может замедлить достижение целей в других реформах.
"Несоответствующая реформа судопроизводства может замедлить достижение целей в других реформах", - сказал он на конференции "Итоги 6 лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" в четверг в Киеве.
Кроме того Дюфло отметил, что ЕС мониторит принятие Украиной тех законодательных актов, которые "не отвечают духу и букве Соглашения об ассоциации Украины-ЕС".
Ранее правительственный Офис координации европейской и евроатлантической интеграции заявляет, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС составляет 54%.
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