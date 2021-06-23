В Украине между центром и регионами заложен системный конфликт - мнение

Децентрализация в Украине далека от своего завершения, считает эксперт по местному самоуправлению, директор программы практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

«Сегодня мы далеки от того, чтобы страна была децентрализована, мы сделали только первые базовые шаги, но мы идем к этому», - заявил Солонтай в комментарии об особенностях и проблемах процесса децентрализации в Украине на Youtube-канале «Клуб экспертов».

По мнению эксперта, сейчас возникла ситуация, когда в результате проведенных реформ возросла самостоятельность городских и сельских общин. При этом на общегосударственном уровне политики избираются патерналистским населением. Такие политики с одной стороны поддерживают самостоятельность общин, а с другой хотят, чтобы центр продолжал давать указания на места.

«Сверху механизмы взаимодействия с самостоятельными общинами еще не отработаны. Политики действуют по старинке - принять законы, направить распоряжение, выделить средства и так далее. Это вертикальное управление. А управлять в новой системе, когда низы самостоятельные, а верхи имеют ограниченные возможности, власть еще не научилась», - считает эксперт.

Солонтай отметил, что в наших условиях, когда теневая экономика и коррупция не преодолены, правоохранительные органы недореформированы, а местная власть все более самостоятельна, возник системный кризис во взаимодействии центра и регионов.

«Какая бы ситуация не возникла в стране, мы всегда обречены на конфликт власти с местным самоуправлением», - резюмировал эксперт.

Видео смотрите здесь - https://www.youtube.com/watch?v=Ogm3uIOPDss

Подписаться на канал Клуб Экспертов можно здесь.