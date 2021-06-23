Финансовые новости
- |
- 23.06.21
- |
- 16:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Коболев и Зеркаль рассказали о роли Медведчука в газовых переговорах с Россией
13:52 23.06.2021 |
Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук один раз присутствовал на газовых переговорах между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" в 2014 году. Об этом LB.ua сообщил экс-глава Нафтогаза Андрей Коболев.
По его словам, он и экс-советница главы НАК Лана Зеркаль 14 ноября 2014-го прибыли в Москву для переговоров о возврате украинского газа из подземного хранилища в оккупированном Крыму. Тогда в кабинете замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака они встретили Медведчука. При этом они не знали, что на переговорах будет присутствовать Медведчук, добавил Коболев.
"Мы приезжаем в Москву, в Белый Дом к господину Козаку. Входим в его большой кабинет и видим там, собственно Медведчука. В этот момент Андрей Владимирович (Коболев, - ред.) спрашивает меня: "Вы знали, что он здесь будет?" Я говорю: "Нет, а вы?" "И я не знал", - заявила Зеркаль.
Зеркаль отметила, что Медведчук не участвовал в переговорах с Козаком, молча сидя со стороны украинской делегации. По словам Коболева, "было ощущение, что он присутствовал как посредник, как человек со стороны России".
По их словам, о присутствии Медведчука на переговорах сообщили экс-главе МИД Павлу Климкину, пятому президенту Петру Порошенко и экс-премьеру Арсению Яценюку.
При этом в контексте записей разговора "Медведчука" и якобы главы Газпрома Алексея Миллера о новом газовом контракте, опубликованных Bihus.Info, Коболев добавил, что роль Медведчука была "весьма туманна".
"Не представляю, говорил ли Медведчук с Порошенко и о чем. В контексте трехсторонних переговоров (Украина-ЕС-Россия, - ред,), роль Медведчука весьма туманна - торговля воздухом", - заявил Коболев.
Экс-советник главы НАК добавила Зеркаль считает, что такие разговоры с Миллером были скорее манипуляцией со стороны Медведчука:
"Речь идет о 25 и 29 октября (2014-го, - ред.) Тогда у нас уже была сформирована позиция и мы ее отрабатывали. У меня сложилось впечатление, прослушав пленки, что это, скорее, манипуляция (со стороны, - ред.) Медведчука. Потому что тогда уже было совершенно понятно, о чем мы вели речь, какие документы обсуждали."
Бывший замглавы Нафтогаза Игорь Диденко считает, что Медведчук "занимал в то время позицию "дурить всех и обо всем" - в понятных личных коммерческих интересах".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца
|Зеленский снова пообещал деньги медикам. Выдержит ли бюджет и когда начинать радоваться
|Когда Украина сможет получить первые британские катера — прогноз Михаила Самуся
|Доллар подскочил к гривне 22 июня из-за закупок под поставки вакцин
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине между центром и регионами заложен системный конфликт - мнение
|Минобороны Британии: военные РФ не стреляли по эсминцу, корабль был в водах Украины
|Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца
|Дмитрий Сологуб переходит на работу в МВФ
|Коболев и Зеркаль рассказали о роли Медведчука в газовых переговорах с Россией
|Зеленский снова пообещал деньги медикам. Выдержит ли бюджет и когда начинать радоваться
Это интересно
|В Европе предложили запретить рекламу машин с бензиновыми и дизельными двигателями
|Джон Макафи заявил об утрате всех сбережений в криптовалютах
|Эксперты научились распознавать дипфейки с 99-процентной точностью
|Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников
|Производство микросхем в Китае взлетело до рекордного уровня
|Сенаторы США предложили предусмотреть налоговые льготы для производителей полупроводниковых компонентов
|В Ботсване нашли алмаз в более чем 1000 карат