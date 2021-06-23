Коболев и Зеркаль рассказали о роли Медведчука в газовых переговорах с Россией

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук один раз присутствовал на газовых переговорах между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" в 2014 году. Об этом LB.ua сообщил экс-глава Нафтогаза Андрей Коболев.

По его словам, он и экс-советница главы НАК Лана Зеркаль 14 ноября 2014-го прибыли в Москву для переговоров о возврате украинского газа из подземного хранилища в оккупированном Крыму. Тогда в кабинете замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака они встретили Медведчука. При этом они не знали, что на переговорах будет присутствовать Медведчук, добавил Коболев.

"Мы приезжаем в Москву, в Белый Дом к господину Козаку. Входим в его большой кабинет и видим там, собственно Медведчука. В этот момент Андрей Владимирович (Коболев, - ред.) спрашивает меня: "Вы знали, что он здесь будет?" Я говорю: "Нет, а вы?" "И я не знал", - заявила Зеркаль.

Зеркаль отметила, что Медведчук не участвовал в переговорах с Козаком, молча сидя со стороны украинской делегации. По словам Коболева, "было ощущение, что он присутствовал как посредник, как человек со стороны России".

По их словам, о присутствии Медведчука на переговорах сообщили экс-главе МИД Павлу Климкину, пятому президенту Петру Порошенко и экс-премьеру Арсению Яценюку.

При этом в контексте записей разговора "Медведчука" и якобы главы Газпрома Алексея Миллера о новом газовом контракте, опубликованных Bihus.Info, Коболев добавил, что роль Медведчука была "весьма туманна".

"Не представляю, говорил ли Медведчук с Порошенко и о чем. В контексте трехсторонних переговоров (Украина-ЕС-Россия, - ред,), роль Медведчука весьма туманна - торговля воздухом", - заявил Коболев.

Экс-советник главы НАК добавила Зеркаль считает, что такие разговоры с Миллером были скорее манипуляцией со стороны Медведчука:

"Речь идет о 25 и 29 октября (2014-го, - ред.) Тогда у нас уже была сформирована позиция и мы ее отрабатывали. У меня сложилось впечатление, прослушав пленки, что это, скорее, манипуляция (со стороны, - ред.) Медведчука. Потому что тогда уже было совершенно понятно, о чем мы вели речь, какие документы обсуждали."

Бывший замглавы Нафтогаза Игорь Диденко считает, что Медведчук "занимал в то время позицию "дурить всех и обо всем" - в понятных личных коммерческих интересах".