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В учениях Sea Breeze-2021 в Украине примет участие рекордное количество стран
08:45 23.06.2021 |
В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран, свое участие официально подтвердил Шестой флот ВМС США.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter, передает "Европейская правда".
"Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в совместных украинско-американских и ежегодных учениях Sea Breeze-2021, который начинается на следующей неделе в черноморском регионе.
Учения Sea Breeze-2021 повышают совместимость, усиливают морскую безопасность и обеспечивают мир в регионе", - говорится в сообщении.
В посольстве США отметили, что Sea Breeze-2021 имеют наибольшее в истории учений количество стран-участниц - 32 страны с 6 континентов, в них принимают участие 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.
Sea Breeze - международные военные учения, которые проводят на территории Украины начиная с 1997 года.
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