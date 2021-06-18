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СНБО вводит полный пакет санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса - Данилов
23:09 18.06.2021 |
Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в пятницу.
"Сегодня были введены санкции относительно Фирташа Дмитрия Васильевича, полный пакет, который может наша страна применить против этого господина, - заявил Данилов.
Он также добавил, что санкции были введены против российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.
"Как и обещал президент Украины Владимир Зеленский, власть начинает наводить порядок в сфере недропользования, и мы договорились, что до 1 сентября все лицензии, которые есть в нашей стране, будут на Геоинформационном портале. Вы все их будете видеть... Все лицензии, которые есть у нас, а их больше 3 тысяч, все общество будет знать, где они находятся, в каком состоянии, кто является их владельцем, и на основании чего и когда они их получили", - отметил Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что санкции на Фирташа связаны с "его участием в титановом бизнесе". "Это поставка сырья, которое потом идет и это отслежено нашими разведчиками ..., на военные объекты РФ. И мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", - пояснил он.
Кроме того, подчеркнул Данилов, помимо Фирташа санкции будут применены "на те предприятия, которые непосредственно аффилированы с ВПК РФ, которые используют этот титан именно в военной сфере".
По словам секретаря СНБО, санкции в отношении Фукса применены в связи с компанией "Голден деррик".
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